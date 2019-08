Tatort Weeze : Zwei Brüder überwältigen Autoknacker

Weeze Die Weezer beobachteten durch Zufall, wie der Wagen ihrer Schwester von einem Fremden durchwühlt wurde. Sie handelten sofort und hielten den Täter fest bis zum Eintreffen der Polizei. Seit dem Wochenende wurden mehrere Autos aufgebrochen.

Alles fing mit einem Geräusch an. Mirza Özkaçar hörte gegen zwei Uhr nachts draußen Stimmen. Eigentlich nichts Besonderes. „Wir wohnen an der Kendel in Weeze, wo viele Leute mit ihren Hunden Gassi gehen.“ Diesmal war es aber anders, kein Spaziergänger. Der 21-jährige Weezer schaute aus dem Fenster. Im Audi A 5 seiner Schwester sah er einen Mann, der das Auto durchwühlte. Am Kofferraum machten sich zwei weitere Täter an den Kleidersäcken zu schaffen, die die Schwester eigentlich zum Altkleidercontainer bringen wollte. Zuerst konnte er es gar nicht glauben, was er im Schein der Straßenlaterne sah. Seine erste Frage an seinen Bruder war deswegen: „Welches Autokennzeichen hat unsere Schwester?“ Dann ging alles ganz schnell. Beide Brüder liefen nach unten.