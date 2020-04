Mobiler Corona-Test startet in Weeze : Coronavirus: Drive-In-Test in Weeze

In der Gemeinde ist die mobile Testung angelaufen. Die Termine werden individuell vereinbart.

Seit Donnerstag läuft in Weeze das Coronatest-Drive-In als mobile Probeentnahmestelle für die Testung auf das Coronavirus. Dort können Patienten, die möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sind, direkt in ihrem Auto getestet werden. Dabei wird laut Kreisverwaltung in Weeze so verfahren wie bei den mobilen Testungen, die andernorts schon seit einiger Zeit laufen. Patienten rufen in ihrer Hausarztpraxis an, wenn die typischen Symptome wie Husten, Atemnot und Fieber auftreten. Der Hausarzt kennt auch die Vorerkrankungen seiner Patienten. Wenn er nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts eine Testung durchführen lassen möchte, schickt er ein Formular an die Kreisverwaltung, die teilt dem Patienten telefonisch einen Zeitkorridor mit, in dem er zur Teststelle kommen soll. Der Ort wird in diesem Telefonat bekanntgegeben. Die Patienten zeigen ihre Krankenversichertenkarte, die am Drive-In eingelesen wird. Kontrolliert wird hier, ob der richtige Patient zum Termin erschienen ist.