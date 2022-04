Eröffnung soll im Januar 2023 sein : Richtfest am Lebenshilfe-Haus in Weeze

Richtfest am Lebenshilfe-Haus in Weeze

Adelheid Ackermann von der Lebenshilfe und Bauunternehmer Willi van Kempen beim Richtspruch am Rohbau in Weeze. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Weeze Der Bau des Hauses für Tagespflege und -betreuung in Weeze liegt im Zeitplan. Eröffnung ist für Januar 2023 anvisiert. Die Lebenshilfe Gelderland investierte 2,7 Millionen Euro.

Tradition muss sein: in luftiger Höhe auf dem Dach des neuen Lebenshilfe-Hauses in Weeze tranken Adelheid Ackermann, Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Gelderland, und der Bauunternehmer Willy van Kempen nach dem immer noch lebendigen Brauch der Bauleute drei (kleine) Gläser Sekt: das erste auf die „Bauherrschaft“, das zweite auf die Architekten, Statiker und Fachingenieure und das dritte für „der fleiß´gen Hände Schar“.

Zusammen mit etwa 40 Gästen, darunter zahlreiche Mitarbeiter der Lebenshilfe, Bewohner der Tagespflege und einige Kommunalpolitiker, konnte jetzt an der Königsberger Straße Richtfest gefeiert werden. Im Rohbau begrüßte Adelheid Ackermann die Gäste. „Wir sind sehr stolz auf unser Projekt“, sagte sie. Erstmalig in der Region soll hier ab Januar eine Kombination von Tagespflege als ergänzendes, teilstationäres Angebot für Menschen mit Pflegebedarf und Tagesbetreuung für Menschen mit Behinderung stattfinden. Jörg Kador, Geschäftsführer der Lebenshilfe, nannte dies einen „echten Meilenstein“. Er dankte den Handwerkern der beteiligten Firmen und merkte an, dass trotz derzeitiger allgemeiner Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien das Projekt zügig vorangegangen sei bis jetzt. Seit dem ersten Spatenstich im September sind sechs Monate vergangen. Architekt Egon Verhoeven betonte: „Alle haben sich früh bemüht, daher gab es keine Verzögerungen.“