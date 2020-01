Twisteden : Twistedens Jecken im Bürgerhaus und Festzelt

Twisteden Mit der ersten Kappensitzung am 14. Februar beginnen die Karnevalsveranstaltungen in der Ortschaft. Rechtzeitig Karten sichern.

Los geht es mit der ersten Kappensitzung am Freitag, 14. Februar, ab 19.11 Uhr im Bürgerhaus Twisteden. Büttenreden, Tänze und Schunkelrunden haben den KFT-Karneval über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht, schon jetzt darf gerätselt werden, wer in diesem Jahr den Elferrat stellt. Das gilt ebenso für die zweite Kappensitzung, die eine Woche später am Freitag, 21. Februar, um 19.11 Uhr beginnt. Für die jüngsten Jecken gibt es am Sonntag, 16. Februar, ab 14.11 Uhr die Kindersitzung mit einem Programm, das besonders auf den karnevalistischen Nachwuchs abgestimmt ist. Die Sitzung der Senioren beginnt am Mittwoch, 19. Februar, gegen 16.11 Uhr im Anschluss an den Seniorenkaffee der Caritas. Der Eintritt zu dieser Sitzung ist frei.