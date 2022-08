Kevelaer : Vigil, Lichterprozession und Musik in St. Marien

Wallfahrtsrektor Gregor Kauling freut sich auf ein „lebendiges Wochenende“. Foto : Breuer Foto: Breuer/Christian Breuer

Kevelaer Zu Mariä Himmelfahrt bietet die Wallfahrtsgemeinde eine Reihe von Veranstaltungen an. Auftakt ist am Freitag mit einem Konzert des Familienchores.

(RP) Am kommenden Wochenende finden traditionell die äußeren Feierlichkeiten zum Hochfest Mariä Himmelfahrt statt, das am vergangenen Montag war. Einen musikalischen Auftakt kann man am Freitag, 19. August, um 20 Uhr im Forum Pax Christi genießen. Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt der Familienchor der Basilikamusik zu einem Konzertabend zwischen Himmel und Erde ein. Unter dem Motto „I have a dream“ musizieren die Sängerinnen und Sänger mit Unterstützung einiger musikalischer Freunde unter der Leitung von Chordirektor Romano Giefer. Das alles bei freiem Eintritt und mit der Bitte um eine Spende am Ausgang.

Die liturgischen Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 20. August, mit der stimmungsvollen Vigil in der Marienbasilika. Die liturgische Leitung der Vigil, die um 19.30 Uhr beginnt, liegt bei Wallfahrtsrektor Gregor Kauling, der von Pastoralreferent Bastian Rütten unterstützt wird. Musikalisch agiert ein Chorensemble der Basilikamusik unter der Leitung von Romano Giefer, an der Orgel spielt Basilikaorganist Elmar Lehnen. Die Vigil endet in einer Lichterfeier, die in die große Lichterprozession übergeht. Betend und singend zieht die Prozession über den Kapellenplatz, die Busmannstraße, Annastraße, Hauptstraße zur Gnadenkapelle. Dort findet der Abschlusssegen statt. Alle Vereine und Gruppierungen sind (auch mit ihren Fahnen und Bannern) zur Teilnahme besonders eingeladen. Eine neue Tradition ist der Dämmerschoppen im Anschluss an die Prozession. Bei kühlen Getränken, Gesprächen und einem Platzkonzert des Musikvereins klingt der Vorabend des Festes in „Pastors Garten“ im Priesterhaus aus.

Das Pontifikalamt am Sonntag, 21. August, mit dem abschließenden päpstlichen Segen feiert in der Basilika der Vorsitzende der niederländischen Bischofskonferenz, Johannes van den Hende, der Bischof von Rotterdam. Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr.