Atempause in Kevelaer : Kurz mal tief auf der Hüls durchatmen

KEVELAER Bei der Atempause wurden die Teilnehmer bei der Liebscher-Bracht-Schmerztherapie gefordert.

Die Luft ist frisch, die Sonne scheint. So langsam wird es gemütlich auf der grünen Wiese hinter der Dreifachturnhalle am Hüls­park-Stadion. Es ist ein etwas anderer Mittwochmorgen, denn um 9 Uhr versammeln sich etwa 30 Teilnehmer zum Morgensport bei der „Atempause im August“.

Unter dem Motto „Gesund an Leib und Seele“ veranstaltet die Wallfahrtsstadt in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund erneut die Reihe von Unterhaltungs- und Bewegungsprogrammen in der „Atempause im August“. Dabei ist jede Veranstaltung kostenfrei. Die Programmpunkte finden auf der Wiese hinter der Dreifachturnhalle des Schulzentrums statt.

Jeder Teilnehmer, bereits vor seiner Yogamatte stehend, wird nun von Kursleiterin Gaby Roosen begrüßt. Doch was steht denn eigentlich an? Eben kein Yoga. Auch wenn es von außen ähnlich scheint, stellt die Heilpraktikerin als heutiges Programm die Liebscher-Bracht-Schmerztherapie vor. Die eigentlich therapeutische Behandlung wird in abgewandelter Weise in einer Dehn- und Stretchingstunde vorgestellt. Durch überspannte Muskeln und mangelhafte oder einseitige Bewegung leiden besonders Menschen in zunehmenden Alter unter Schmerzen.