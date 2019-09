Zukunftsforum „Gesundheit“ in Kevelaer : Experten schlagen Alarm: 34 Hausarztstellen kreisweit unbesetzt

Andreas Kohschreiber, Thomas Peters und Johannes Hartmann suchten beim Gesundheitsforum nach Lösungen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Kreis Klever SPD hatte zum Zukunftsforum „Gesundheit“ nach Kevelaer eingeladen. Es wurden Strategien für die Versorgung auf dem Land diskutiert.

Bevor er zum Fazit kam, musste Norbert Killewald (SPD) die großen Tafeln im Christopherussaal des Hotels Klostergarten noch ein bisschen zurechtrücken. Es sind viele Themen auf dem Zukunftsforum „Gesundheit“ besprochen worden, zum dem die SPD-Kreistagsfraktion Kleve eingeladen hatte. „Der Gesundheitsbereich ist ein ganz wichtiger Themenschwerpunkt im Kreis Kleve“, sagte der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Kleve Jürgen Franken. Schließlich gebe es kaum eine Branche, in der so viele Leute vertreten sind. „Wir sind der größte Arbeitsgeber und Ausbildungsbetrieb im Kreis und ganz wichtig in der Daseinsversorgung“, bekräftigte der Pflegedirektor des St.-Clemens-Hospital Gelderns, Andreas Kohlschreiber.

Aus diesem Grund rief die SPD das erste Gesundheitsforum ins Leben. Als Ort wurde das Hotel Klostergarten in Kevelaer gewählt. Von zehn Uhr an diskutierten die Teilnehmer über verschiedene Themen im Bereich der Gesundheit. Die SPD hatte dazu Experten eingeladen. So kam von der Universität Bielefeld Prof. Dr. Kerstin Hämel um einen Vortrag mit dem Titel „Neue Wege der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung durch Kooperation und Koordination“ zu halten. Diskutiert wurde an den Thementischen. Insgesamt acht Stück gab es, in denen Experten und Teilnehmer versuchten, Ergebnisse herauszuarbeiten.

Info Zahlen, Daten, Fakten zum Gesundheitswesen Beschäftigte Mehr als 8000 Beschäftigte sind im Gesundheitswesen im Kreis Kleve angestellt Bericht 5 Jahre ist es her, dass das letzte Mal ein Gesundheitsbericht erstellt wurde Themen Acht Themenbereiche wurden besprochen: Krankenhäuser, Niedergelassene Ärzte, Gesundheitsnetzwerk, Stationäre Pflege, Ambulante Pflege, Palliativ-Versorgung, Schwangeren-Versorgung, Gesundheitsberufe

„Es war ein guter und sehr konstruktiver Austausch“, resümierte der Regionaldirektor des Marienhospitals Kevelaer Thomas Peters. Und es gab einiges zu besprechen, viele Probleme wurden ausgemacht. So wie in der ambulanten pfleglichen Versorgung, ein sehr stark wachsender Markt bis 2050. Zurzeit sind die meisten Kommunen im Kreis noch gut gedeckt, mit Ausnahmen wie Issum oder Geldern. In Zukunft soll es jedoch weit aus mehr Mangel geben, wenn sich über die nächsten Jahre nichts tut.