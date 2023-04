Orientierungshilfe Neue Schilder weisen Weg durch Kevelaer

Zunächst ging es um eine Bestandsaufnahme, denn klar war auch, dass damit der Grundstock für eine komplett neu überdachte Wegweisung gelegt wurde, auf der nun wunderbar aufgebaut werden kann. Längst nicht alle Wege konnten im ersten Schritt berücksichtigt werden. „Wir haben uns in diesem ersten Schritt für die wichtigsten Verbindungen in der Innenstadt zwischen Bahnhof und Solegarten St. Jakob entschieden. Grundlage war hier nicht immer der schnellste Weg zwischen zwei Zielpunkten, sondern der möglichst sicherste und touristisch schönste Fußweg“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Ergänzt wurde das Förderprojekt durch die beiden Werbesäulen am Bahnhof. „Ob unsere Gäste nun per Bahn oder per Auto anreisen – mit der neuen Fußwegweisung möchten wir die Gäste auf unsere Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen. Und auch aus Sicht unserer Einwohner haben wir möglichst international gedacht und mit Piktogrammen die Wegfindung erleichtert“, ergänzt Kirk.