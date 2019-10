Kevelaerer Gastronomie : Frisches Bier aus der Wallfahrtsstadt

Thomas Molderings vom Brauhaus in Kevelaer, Maasstraße 5. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

KEVELAER Thomas Molderings hat das Brauhaus „Kävelse Lüj“ eröffnet. „Urald“, „Niersgrond“ oder „Bleyksken häll“, der Gast hat die Qual der Wahl. Wer selber einmal brauen möchte, kann sich zum Seminar anmelden.

Das Leben von Thomas Molderings wäre in ganz anderen Bahnen weiter verlaufen. Ja, wäre da nicht das selbstgebraute Bier nach einem Experiment nach sechs Wochen gelungen. Das Gerstengetränk aus Hopfen, Hefe, Malz und Wasser, mit Hilfsmitteln wie Einkochkessel, Filter und Küchenfreund nach angelesenem Wissen vergoren, befanden er und sein Freund als „sehr trinkbar“. „Hobbybrauer dürfen bei uns in Deutschland bis zu 200 Liter pro Jahr selbst brauen“, hatte sich der Kevelaerer kundig gemacht und weiter getüftelt. Die Erfahrungen verfeinerte er in den vergangenen beiden Jahren, lieferte sogar erste Ergebnisse in die Gastronomie wie „Lehmann“ in der Wallfahrtsstadt.

Das ausgereifte Ergebnis: Seit Ende September stehen die Türen offen im Kevelaerer Brauhaus „Kävelse Lüj“ an der Maasstraße. Mit bunt zusammengestellten Stühlen und robusten Biertischen ist es praktisch und einfach eingerichtet. Dazu gibt es eine passende Dekoration, in der sich das Thema von Hopfen und Malz wiederfindet. So, wie man es eigentlich von Brauhäusern in der Großstadt kennt. Sollte der Platz mal nicht reichen „rücken eben alle etwas zusammen. Das wird gemütlich, gehört zur Brauhaus-Atmosphäre dazu“, so der Wirt.

INFO In der Maasstraße Wo: Das Kevelaerer Brauhaus findet man an der Maasstraße 5.

Wann: Öffnungszeiten im Oktober 2019: sonntags bis dienstags 11.30 bis 22 Uhr, freitags und samstags 11.30 bis 24 Uhr, dienstags Ruhetag.

Das Niederrheinische daran? Für den ober- und untergärig in Kevelaer gebrauten Gerstensaft vergab Thomas Molderings, sehr bodenständig und heimatverbunden, dazu Mundartfan plattdeutsche Namen. „Urald“ und „Bleyksken häll“ sind der Renner vom Fass, wie der 49-Jährige verrät. Aus der Flasche gibt es Weizenbier „Wette“. Die Gäste haben die Qual der Wahl, sie können zum Beispiel auch das „Kävelse Kö“ oder das Schwarzpils „Niersgrond“ ordern. Gebraut wird allerdings an anderer Stelle, und zwar im Hinterhof einer ehemaligen Metzgerei. Nach wie vor in Töpfen, nur in anderen Dimensionen, dass schließlich in 30-Liter-Fässern abgefüllt wird.

Ein Blick auf die Auswahl der Kevelaerer Biersorten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Ja, wie schmeckt es denn jetzt, das Bier aus dem Kevelaerer Brauhaus? Thomas Molderings: „Auf jeden Fall anders als der immer wiederkehrende Standard industriell hergestellter Biere. Am besten, Sie kommen heran und probieren mal.“ Nach der Euphorie der Eröffnung seien die Bierfreunde aus Kevelaer und Umgebung eingeladen, das Brauhaus auch weiterhin mit „Leben zu füllen“. Sein Publikum bewege sich in jeder Altersklasse, also vom älteren Teenager bis zum Menschen im Rentenalter, die vor Ort ein gepflegt gezapftes Bier genießen wollen. Dazu, wer kennt dieses Gefühl von Hunger nicht, gibt es zum Kaltgetränk bis in die späten Stunden immer noch Kleinigkeiten zum Snacken.

Mit dem Brauhaus in der Heimatstadt beschert sich Thomas Molderings einen beruflichen Neuanfang. „Es war aber eine Entscheidung der gesamten Familie“, so der ehemalige Angestellte. Ehefrau Silvia führt seit fünf Jahren einen Kiosk an der Verdistraße. Die drei erwachsenen Kinder tragen die Entscheidung mit. Der Lebensrhythmus der Familie veränderte sich und zu Spitzenzeiten werden deren helfende Hände gebraucht. „Das Lokal an der Maasstraße, die ehemalige Eisdiele, hat eine überschaubare Größe. Mit meinem Ehrgeiz und den Ideen mache ich mir selbst und anderen eine Freude“, findet der Jungunternehmer.

Seine Leidenschaft fürs Bierbrauen bleibt, die der Hobbybrauer gerne weitergibt. An jedem ersten Mittwoch im Monat bietet er für bis zu 40 Interessenten Braukurse. „Früher auch mal gerne als ‚Tupper für Männer‘ belächelt“, wie er das etwa vierstündige Bierseminar rund um das Herstellen mit Verköstigung in geschlossener Gesellschaft bezeichnet.