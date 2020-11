Kevelaer : Kein „Kevelaer im Licht“, aber Late-Night-Shopping

Kevelaer Die Corona-Pandemie zwingt die Geschäftsleute in Kevelaer dazu, ihre geplanten Aktionen zu ändern. Den Kunden wird jetzt eine abgespeckte Version angeboten.

Die Händler der Busmannstraße haben sich daraufhin intensiv ausgetauscht und gemeinsam beraten, wie sie mit der aktuellen Situation verantwortungsvoll umgehen können. Letztlich fiel dann die Entscheidung, das „Late-Night-Shopping“ am Freitag, 6. November, nicht in der ursprünglich geplanten Variante, sondern den Kunden eine der Situation angepasste „Light“-Version anzubieten. Die Geschäfte in der Busmannstraße sind unter Berücksichtigung aller Hygieneregeln wie geplant bis 21 Uhr geöffnet. Auf ein begleitendes Rahmenprogramm sowie das beliebte Getränke- und Essenangebot wird aber verzichtet. Weiterhin angeboten werden an diesem Abend in allen teilnehmenden Geschäften die „Late-Night-Shopping-Stempelkarten“, die beim Einkaufen während der verlängerten Öffnungszeiten mit Händlerstempeln gefüllt werden können und die vollständig ausgefüllt zur Teilnahme an einer Verlosung berechtigen.