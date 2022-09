Die Unternehmervereinigung lädt ein : Wieder Nacht der Trends in Kevelaer

Kevelaer Geplant sind verschiedene Modeschauen und Aktionen in der Innenstadt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Unternehmervereinigung.

Am Samstag, 17. September, findet wieder „Die Nacht der Trends“ statt. In diesem Jahr wird sie von der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK) organisiert. Wie gewohnt soll es wieder verschiedene Modeschauen geben. So können Interessierte bei Mode Abels, Modehaus Kaenders und Vrede die aktuellen Trends und neuesten Kollektionen entdecken. Rund um die Modeschauen bieten die Geschäfte in der Innenstadt ein vielfältiges Angebot. Ab 15 Uhr und bis 23 Uhr können Besucher nach Lust und Laune bummeln, schlemmen, shoppen und tolle Preise gewinnen.