Ausbildungs- und Jobbörse in Kevelaer am 29. April : Einmal von A bis Z durch die Jobwelt

Georg Joosten, Christoph Feldmann, Kathrin Jansen und Johannes Terhorst werben für die Jobbörse. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Mehr als 50 Ausbildungsbetriebe rund um Kevelaer nehmen teil. In Kooperation mit der Gesamtschule wird so nicht nur Schülern eine Plattform geboten, um das passende berufliche „Match“ zu finden.

Die 2. Ausbildungs- und Jobbörse des Jobcenters Kevelaer in Kooperation mit der Gesamtschule Kevelaer steht an. Die Börse ist für Job- und Ausbildungssuchende. „Die Zahl der besetzten Ausbildungsplätze hat sich von 2019 auf 2020 stark verringert, und es wurden fast ein Viertel aller Ausbildungsverträge wieder aufgelöst“, so Georg Joosten, Abteilungsleiter des Jobcenters Kevelaer. Deswegen sei es wichtig, dass sowohl der Betrieb wie auch der Beruf zu den Auszubildenden oder Angestellten passt und umgekehrt. Diese Entscheidung wird oft seitens der Schüler nach Bauchgefühl getroffen. Was hilft, ist der persönliche Kontakt zu den Unternehmen vor Ort. Dieser Kontakt werde durch die Ausbildungs- und Jobbörse hergestellt.

Über 50 Aussteller haben zugesagt, und von A bis Z ist alles an Berufen dabei – vom Außenhandelskaufmann bis zum Zerspanungsmechaniker. Glaser, Schweißer, Verkäufer, Bankkaufmann sind nur weitere Beispiele. Außerdem sind Bildungsträger vor Ort, die Umschulungen anbieten. Die Börse stützt sich auch auf das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“, kurz KAOA. Dieses Programm beginnt mittlerweile schon ab Klasse 8, dort wird begonnen, „die eigenen Interessen mit der Realität abzugleichen“, erläuterte Kathrin Jansen, die gemeinsam mit Johannes Terhorst die Koordination für die Studien- und Berufsorientierung an der Gesamtschule Kevelaer übernimmt. Auf der Gesamtschule gibt es mehrere Praktika über die Schuljahre hinweg. In der 8. Klasse beginnt es mit drei Tagespraktika und dem Girls‘ und Boys‘ Day. Ein dreiwöchiges Praktikum steht dann in der 9. Klasse an. Die Gesamtschule Kevelaer geht mit der 8., 9. und 10. Klasse sowie mit der EF und der Q1 zu der Ausbildungs- und Jobbörse.

Die Börse ist auch dazu da, um Schüler und Betriebe für mögliche Praktika und spätere Ausbildungen zusammenzubringen. Wichtig sei, dass man weiß, wofür man lernt und einen Abschluss macht, sagt Kathrin Jansen über den positiven Effkekt, wenn man weiß, welchen Beruf man später erlernen möchte. Letztendlich gehe es darum, dass die Schüler Anschluss in der Berufswelt finden. Außerdem könne man den Schülern so zeigen, wie „Bildung einen realen Effekt aufs Leben hat“, so Christoph Feldmann, Direktor der Gesamtschule. Kathrin Jansen betitelte die Veranstaltung als „eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.“