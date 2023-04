Kevelaer Offener Sonntag mit Brocante-Markt

Der erste verkaufsoffene Sonntag in Kevelaer musste ausfallen, jetzt wird der nächste Anlauf genommen. Am 16. April öffnen die Geschäfte zum zweiten „Brocante-Markt“ in Kevelaer. Schon im vergangenen Jahr zog der von „Heerenlanden Events“ und dem Kevelaer-Marketing organisierte Markt viele Besucher an. Rund 9000 Interessierte ließen sich mit hochwertigem Trödel, Antiquitäten und Raritäten begeistern. Zwischen 11 und 18 Uhr lädt der Markt auch in diesem Jahr zum Stöbern an den verschiedenen Ständen ein. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucher im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags außerdem in den Geschäften bummeln.