Besonderes kirchliches Fest Versöhnung zwischen zwei Nationen

Am Ende sind rund 50 Frauen und Männer in die Basilika gekommen, um ihre Kommunion vor 75 Jahren zu feiern. In seiner Begrüßung erinnerte auch Wallfahrtsrektor Gregor Kauling an das Wirken von Bischof Théas. Der Besuch in Kevelaer sei ein „denkwürdiger Tag für Frieden und Vergebung“ gewesen und zudem, mit Blick auf die Gründung von Pax Christi, „der Motor für eine Friedensbewegung im Herzen Europas“. Damit sei bis heute ein Auftrag verbunden, „ein Auftrag, der nicht denkbar wäre ohne einen Blick auf die Trösterin der Betrübten“, betonte Kauling. Gemeinsam mit den Jubilaren betete er nach dem Gottesdienst in der Basilika noch am Gnadenbild.