Mit Oldie-Treckern zur Marien-Basilika : Eine Pilgerreise der Entschleunigung

Wie die Kevelaerer Wallfahrtsleitung mitteilt, ist die Oldtimer-Wallfahrt ein kreatives Beispiel dafür, Pilgern auch in Pandemie-Zeiten den Weg zum Gnadenbild zu ermöglichen. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Trotz des Regens nahmen etwa 50 Teilnehmer an der ersten Wallfahrt mit historischen Traktoren teil. Initiiert von den „Schlepperfreunden Hinsbeck“ und Pastoralreferent Bastian Rütten soll sie zur festen Einrichtung werden.

Das Geknatter hochbetagter und schmucker Oldie-Traktoren mischte sich an diesem Sonntag mit dem Glockengeläut der Marien-Basilika. Es war das Willkommensgeläut für die Teilnehmer der ersten Wallfahrt mit historischen Traktoren in Kevelaer. Die etwa 50 Teilnehmer aus Hinsbeck, den Kreisen Heinsberg und Kleve sowie den Niederlanden ließen sich nicht abschrecken vom Dauerregen, der sich schon früh am Tag etabliert hatte. Vernünftig eingepackt in Regenkleidung war es für Familie Dahlke aus Hinsbeck kein Problem. Mit strahlenden Gesichtern stiegen Andrea und Johannes Dahlke mit den Kindern Lydia und Robert nach zweistündiger Anfahrt von ihrem hellblauen Güldner 14. „Wir sind ganz klar Wallfahrer, auch mit der Gemeinde Lobberich-Hinsbeck waren wir bereits als Pilger hier. Es geht uns um den Segen für uns als Familie“, so Johannes Dahlke.

Er gehört zu den Initiatoren der Traktor-Wallfahrt von den „Schlepperfreunden Hinsbeck“, die schon mehrere Jahre mit ihren Oldie-Treckern zum Gnadenbild in Kevelaer fahren, nur eben nicht zu einem offiziellen Wallfahrtstermin. Zusammen mit Bastian Rütten, Pastoralreferent von St. Marien Kevelaer, planten sie den Tag. „Die Traktoren-Wallfahrt soll nun zur festen Einrichtung an jedem 3. Oktober werden“, so Rütten. Gekoppelt ans Datum wäre das nicht immer der Erntedanksonntag.

Vom Parkplatz hinter der Basilika fuhren die Trecker-Fahrer auf den Kapellenplatz, um sich den kirchlichen Segen abzuholen. Foto: Norbert Prümen

Rütten zeigte sich begeistert, als die schönen alten und starken Fahrzeuge auf dem Parkplatz hinter der Basilika zum Stehen kamen. „Treckerfahren, das ist Entschleunigung pur“, sagte er. Und der Segen, den er später am Gnadenbild spenden werde, der gelte natürlich den Menschen und nicht den Maschinen. „Wir segnen die Menschen und das, was sie tun und im Innersten bewegt“, sagte er. Nachdem alle Deutz, Hanomags, Steyr, Eicher und weitere Landmaschinen berühmter Marken geparkt hatten, begann der feierliche Gottesdienst für die Wallfahrer in der Basilika. Dieser war ganz auf die Freunde der entschleunigten Fortbewegung in der Natur zugeschnitten.

Die Predigt selbst bezog sich auf den Evangeliumstext der wundersamen Brotvermehrung. Bastian Rütten nannte die Erzählung, in der Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen, die ihm ein kleiner Junge reicht, 5000 Menschen satt macht, eine der ganz großen „Wundergeschichten“. Er fragte die Gottesdienstbesucher: „War Jesus der „Super-Checker“, der zaubern konnte? Oder erzeugte seine Anwesenheit vielleicht nur ein gutes Bauchgefühl?“ Er tendierte zu einer dritten Deutungsmöglichkeit: Hier werde Weniges geteilt, und im übertragenen Sinne entstehe daraus Kirche. Rütten verwies darauf, dass die 5000, die gespeist wurden, nicht zu Hause waren. Sie waren unterwegs, waren „hinaus“ gegangen. Das habe einen Bezug zum Traktorfahren: hinaus zu gehen, Mut zu haben, um dann doch „satt“ zu werden. Nicht vergessen dürfe man, dass ein kleiner naiver Junge die Brote und die Fische hergab. „Ein bisschen Spielkind muss man sein und bleiben, so wie die Oldie-Fahrer“, sagte Rütten mit einem Lächeln.

Nach dem Gottesdienst hatte der Regen nachgelassen. Das Mittagessen organisierten die Teilnehmer selbst in der Kevelaerer Gastronomie. Um 15 Uhr stand der feierliche Segen am Gnadenbild auf dem Programm. Dazu fuhren alle mit ihren Fahrzeugen vom Parkplatz hinter der Basilika über den Kapellenplatz, erhielten den Segen, und tuckerten schließlich weiter nach Hause.