Feuerwehr im Einsatz : Pkw-Brand sorgt für Schrecken in Kevelaer

Menschen brachten sich vor dem brennenden Auto in Sicherheit. Foto: Schulmann

Kevelaer Für dramatische Minuten hat am Dienstagnachmittag in Kevelaer ein Feuer gesorgt. Ein auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts an der B 9 abgestellter Pkw ging in Flammen auf. Die Ursache ist noch unbekannt. Der ganze Löschzug Kevelaer war im Einsatz.