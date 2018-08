In Kevelaer arbeitet ein Flüchtling als Erzieher

Kevelaer Im Jona-Kindergarten arbeitet der 26-jährige Ahmad. Dass er Muslim ist und der Kindergarten evangelisch, sei kein Problem, sagt die Pfarrerin. Denn alle wollen doch nur das eine: Frieden.

Vor zwei Jahren und vier Monaten flüchtete er aus seiner Heimat Syrien, weil dort Krieg ist. Aktuell ist im evangelischen Kindergarten die biblische Geschichte von Abraham dran. Heike Seehausen, Erzieherin im Jona-Kindergarten, findet das sehr passend. Auf einer Karte ist die Route nachgezeichnet worden, die Ahmad von Syrien nach Deutschland nahm. „Auch Abraham wurde losgeschickt“, sagt Seehausen. „Alle Freunde hinter sich lassend in ein fremdes Land, in dem man nicht weiß, was auf einen zukommt, in dem man niemanden kennt, vielleicht nicht einmal deren Sprache spricht und nicht alles versteht“, heißt es in den Ausführungen zur biblischen Geschichte. Auch das erinnert stark an das, was in Ibrahims Leben passierte. Im Eingangsbereich hängen die Texte von Abrahams und Ahmads Weg nebeneinander.