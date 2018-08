In Kervenheim schlägt das Pfadfinderherz Europas

Die Pfadfinder halfen trotz der brütenden Hitze bei der Entrümpelung der Burg in Kervenheim. Foto: Wessels

KEVELAER/KERVENHEIM (pbm/zel) 50 junge Leute zwischen 16 und 21 Jahren und damit Mitglieder der Roverstufe der Pfadfinder hatten in Kervenheim ihr Lager aufgeschlagen. Das Zeltlager ist Teil des internationalen Lagers „Roverway“ mit 3500 Teilnehmern – ein Treffen, das bis zum 2. August in den Niederlanden läuft.

In Kervenheim begegneten sich rund 50 Pfadfinder. Die Rover aus Luxemburg, Frankreich, Portugal, Spanien und Deutschland verwirklichten soziale Projekte. „Zu helfen ist ja ein ganz zentraler Gedanke unserer internationalen Gemeinschaft“, betonte Christoph Rechsteiner, Bundesreferent der Roverstufe der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), So sahen es auch die Französinnen Camerone und Margaux, die mit vier weiteren Pfadfindern im Uedemer Seniorenwohnheim, dem Laurentiushaus der Caritas, im Einsatz waren.

Andere Pfadfinder kümmerten sich um Senioren im Caritas-Wohnheim in Winnekendonk. Respekt zollten die Kervenheimer vor allem jenen Rovern, die das Ausräumen der unbewohnbar gewordenen Kervenheimer Burg in Angriff nahmen. Trotz extremer Hitze beluden sie mit enormer Energie vier große Container mit Müll und halfen so bei der Grundreinigung des historischen Gemäuers.