KEVELAER : In der Schulmensa ausgebildet

KEVELAER Sechs erfolgreiche Absolventen gibt es jetzt in der Lehrküche Kevelaer. Die Einrichtung wird vom SOS-Kinderdorf Niederrhein betrieben.

Christin Wenzel, Desiree Dix, Lena Hermann und Ashley Larissa Schoofs, Evelyn Gergert und Boris Bernsdorf können jetzt in der Küche oder in der Hauswirtschaft durchstarten. Sie alle haben in der Schulmensa in Kevelaer eine Ausbildung oder Umschulung in Voll- oder Teilzeit absolviert. Die Prüfungen vor der Industrie- und Handelskammer und der Landwirtschaftskammer haben sie entweder als Koch oder Köchin, Hauswirtschafter oder Hauswirtschafterin oder theoriereduziert als Fachpraktiker und Fachpraktikerin Küche oder Hauswirtschaft bestanden. Die Agentur für Arbeit in Wesel und die Jobcenter im Kreis Kleve tragen die Kosten der Ausbildung und Umschulung im geschützten Rahmen.