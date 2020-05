Heilige Messen in Coronazeiten in der Basilika : Hohe Nachfrage: Mehr Gottesdienste nötig

Kevelaer Immer mehr Gläubige sehnen sich nach der Corona-Pause nach Gottesdiensten. In Kevelaer war die Nachfrage so hoch, dass 100 Besucher abgewiesen werden mussten. Jetzt wurde die Zahl der Messen erhöht.

Das war Anlass für die Wallfahrtsleitung, den Gottesdienstplan an die hohe Nachfrage anzupassen. Jetzt gibt es an Sonn- und Feiertagen auch wieder eine Pilger- und Gemeindemesse um 10 Uhr in der Basilika. Die Frühmesse wird weiterhin um 8.15 Uhr als Gemeindemesse in der Basilika gefeiert, ebenso die Gemeindemesse um 11.45 Uhr. „Die Leute reagieren sehr verständnisvoll auf die Maßnahmen im Zuge von Corona“, erläutert Rainer Killich vom Wallfahrtsbüro. Auch im Forum Pax Christi wurde jetzt noch einmal an der Platzlogistik gearbeitet. Hier ist jetzt jede zweite Sitzreihe abgebaut, so dass sich die Gläubigen zur Vorder- und Hinterreihe hin keine Gedanken mehr über die Abstandsregeln machen müssen. Die Sitze sind entsprechend als Einzelplätze markiert. Durch die neue Sitzordnung ist es nun aber auch für Familien einfacher, nebeneinander zu sitzen. Etwa 140 Gläubige haben auf diese Weise Platz im Forum, so dass hier neben der Basilika ein zweiter Gottesdienstraum für eine größere Personenzahl zur Verfügung steht, der schon bald zum Beispiel für Schulentlassgottesdienste und andere besondere Gottesdienste benötigt wird.