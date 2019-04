Einblick in die Berufswelt : Schüler sehen sich Verwaltung an

Bürgermeister Dominik Pichler begrüßte die Schüler im Rathaus von Kevelaer. Foto: Stadt Kevelaer

KEVELAER Achtklässler erkunden an einem Tag, wie vielfältig die Aufgaben einer Stadtverwaltung sind Bereits seit 2017 bietet die Wallfahrtsstadt Kevelaer ein Programm zu den Berufsfelderkundungstagen an. Hier wird den Schülern der achten Klassen die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen der „Berufsfelderkundungstage“ an einem Tag die Vielfältigkeit der Aufgaben einer Stadtverwaltung anzusehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken