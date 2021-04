Bildende Kunst in Kevelaer : Verlassene Orte und Porträts in Kevelaerer Atelier-Schaufenster

Kevelaer Bei KUK sind bis Ende April Arbeiten von Daniel Nitsche und Merle Busch zu sehen. Es ist eine Möglichkeit, Kunst auch in der Pandemie zu erleben.

Ein mit Moos bewachsener Totenkopf, ein verlassenes Zimmer mit goldenen Möbeln, ein zugewachsenes Herrenhaus, irgendwo in der Nähe von Rees. Der Fotograf Daniel Nitsche hat ein Auge für besondere Motive an sogenannten „Lost Places“, an verlassenen Orten. Schon seit vielen Jahren widmet er sich der versteckten Schönheit des Verfalls. Über- und unterirdisch ist Nitsche in Deutschland und den Nachbarländern unterwegs, um verlassene Orte zu finden und zu fotografieren.