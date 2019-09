Kevelaer : Im Herbst wird es auch im Museum bunt

Kevelaer Der September ist vollgepackt mit viel Programm, das im Kevelaerer Museum entdeckt werden will. Am Sonntag, 8. September, endet im Niederrheinischen Museum die Ausstellung „Von Menschen und stillen Helden“.

Die Geschichte der Feuerwehr war ebenso wie die zeitgenössischen Geschichten der Löschzüge vom Niederrhein zwölf Wochen lang fest mit dem kulturellen Haus verbunden. Es bietet sich eine letzte Gelegenheit an diesem Sonntag, 8. September, um 15 Uhr an einer Führung teilzunehmen. Der Beitrag inklusive Eintritt liegt bei fünf Euro pro Person. Mit dem Beginn der farbenprächtigen Jahreszeit wird es auch im Museum bunt. Im Einklang mit dem Madonnari-Festival findet am 21. September von 10 bis 12.30 Uhr ein Workshop für Teilnehmer ab acht Jahren statt, bei dem sich alles um farbige Kreide dreht. Am Nachmittag des 21. Septembers lädt das Museum um 15 Uhr zu einer Sonderführung ein. Anmeldungen zum Workshop bitte bis mindestens zwei Tage vorher an der Museumskasse, unter Tel. 02832 954120 oder info@niederrheinischesmuseum-kevelaer.de.