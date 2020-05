Diskussion im Rat Weeze : Buchstaben bleiben an ihrem Platz

Buchstaben bleiben an ihrem Platz

Weeze Der Weeze-Schriftzug wird von den meisten Politikern begrüßt. Die FDP setzt sich nicht durch mit ihrem Ansinnen, die riesigen Buchstaben versetzen zu lassen. Über Kunst könne man diskutieren, hieß es.

Der Buchstabensalat auf dem Alten Markt ist der FDP ein Dorn im Auge. Wie berichtet, hatten die Liberalen eine Diskussion über das Kunstwerk dort angestoßen. In großen Eisenbuchstaben ist dort „Weeze“ zu lesen. Allerdings stehen die Lettern nicht nebeneinander auf einer Seite. Wer sich davorstellt, liest auf einer Seite „EWE“ und auf der anderen „EZ“. Sinn ist, dass sich die Besucher beim Lesen einmal um die eigene Achse drehen, dann ist das Wort „Weeze“ korrekt zu lesen.

CDU-Fraktions-Chef Guido Gleißner kann sich dieser Sichtweise gar nicht anschließen. „Die Touristen finden den Platz schnuckelig. Ich kann mich nicht daran erinnern, zu einem Projekt so viele Workshops besucht zu haben wie zur Gestaltung des Alten Marktes“, sagte er. Es sei viel diskutiert worden, am Ende war das Votum nicht eindeutig. „Aber man sollte Beschlüsse nicht schon nach einem Jahr wieder in Frage stellen“, meint Gleißner. Nicht jeder müsse die Buchstaben unbedingt schön finden. Über Kunst könne man nun einmal streiten, das sei teilweise ja sogar gewünscht. Eine Versetzung lehnte er ab.