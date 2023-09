Hundeschwimmen Freibad Kevelaer ist am Saisonende für Hunde geöffnet

Am Sonntag, 17. September dürfen sich die Vierbeiner von 10 bis 16 Uhr im kühlen Nass austoben. Der Eintritt für die Fellnasen beträgt zwei Euro, Frauchen, Herrchen und Hunde-Fans, die gerne zuschauen möchten, zahlen einen Euro. Egal ob Schwimmer- oder Nichtschwimmerbecken – die Hunde haben die Wahl und können in und um beide Becken herumtoben und planschen. Frauchen und Herrchen dürfen an diesem Tag nicht mit ins Wasser, aber können ihre Vierbeiner vom Beckenrand aus anfeuern und mit ihnen spielen. Unterstützt wird die Veranstaltung durch den lokalen Tiernahrungshersteller Mera.