“Westies und andere kleine Hunde“ Benefizveranstaltung bei Jan an de Fähr für Gelderner Tierheim

Wie könnte es anders sein: Alles drehte sich um die Vierbeiner. Es gab Schnüffelteppiche und anderes Intelligenzspielzeug für Hunde, Leinen und Halsbänder auch in veganen Varianten, eine Tiermalerin und weitere Ideen, was zum Gedenken an ein Tier gestaltet werden kann. Insgesamt waren über 20 Aussteller da.