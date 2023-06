Fünf Maschinen an Fronleichnam unterwegs Hubschrauber des Militärs fliegen über den Kreis Kleve

Niederrhein · Am Donnerstag haben viele die Militär-Maschinen am Himmel gesehen. Gegen 15 Uhr flogen drei Hubschrauber über Geldern Richtung Südosten, später folgten zwei weitere. Was es damit auf sich hat.

09.06.2023, 11:02 Uhr

An Fronleichnam flogen diese beiden Hubschrauber über Geldern gegen 15.40 Uhr in Richtung Ost/Südost. Gegen 15 Uhr waren zuvor bereits drei weitere in dieselbe Richtung unterwegs. Foto: Martin van der Pütten

Es ist eine Riesenmanöver, das angesichts der momentanen weltweiten Krisen eine große Aufmerksamkeit erfährt. Die Übung Air Defender 23 ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Sie soll laut Bundeswehr die Solidarität im Bündnis und transatlantische Verbundenheit demonstrieren. Vom 12. bis 23. Juni trainieren bis zu 10.000 Übungsteilnehmer aus 25 Nationen mit 250 Luftfahrzeugen unter der Führung der Luftwaffe Luftoperationen im europäischen Luftraum.