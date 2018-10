Keylaer: Hubertuskirmes: Drei Wochen volles Programm

Keylaer Ab dem 31. Oktober bietet das neu gestaltete Festzelt in der kleinen Bauernschaft zwischen Kevelaer und Weeze über drei Wochen jede Menge Veranstaltungshöhepunkte.

Los geht es am Mittwoch, 31. Oktober. Um 19.30 Uhr startet dort die Halloween-Party „Blood ’n’ Bass“. Zu Ehren des Königs der St. Hubertusgilde Keylaer steigt am Freitag, 2. November, der große Königsball im Festzelt. Mit packender Tanzmusik von der „X.O. Band“ ist jeder eingeladen, im Festzelt mitzufeiern. Der Eintritt ist an diesem Abend frei, los geht es um 19.30 Uhr. Am folgenden Samstagabend, 3. November, findet die Popschlagernacht statt. Auf der Bühne sorgen Sängerin Julia Buchner, Entertainer Nico Gemba und wieder die Live-Band „X.O. Band“ für Discofox-Musik zum Mittanzen.