Veranstaltungen vom 4. bis 19. November : Hubertuskirmes auf Keylaer mit vielen Highlights

Keylaer Auftakt ist der Königsball am Freitag. Danach geht es Schlag auf Schlag mit viel Musik und einem Familientag weiter. Abschluss bildet die 80er-und 90er-Jahre-Party am 19. November.

Ab dem 4. November bietet das große Festzelt in der kleinen Bauernschaft zwischen Kevelaer und Weeze über drei Wochenenden wieder jede Menge Veranstaltungen. Zum Auftakt steigt in diesem Jahr zu Ehren des Königs der St. Hubertusgilde Keylaer am Freitag, 4. November, der große Königsball im Festzelt. Mit packender Tanzmusik von der Band „x.o.“ ist jeder eingeladen, dieses Ereignis im Festzelt gebührend mitzufeiern. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.