Spende der Deutschen Bank : Mini-Roboter für Grundschüler

Die Kinder haben viel Spaß mit den Robotern. Foto: ja/Deutsche Bank

KEVELAER Innerhalb der „Social Days“, dem konzernweiten Programm der Deutschen Bank, übergaben die Mitarbeiter der Deutschen Bank in Geldern der St.-Hubertus-Grundschule in Kevelaer eine Spende in Höhe von 1000 Euro für die Anschaffungen von programmierbaren Mini-Robotern, sogenannten Ozobots.

Ozobots vereinen Codierung und Kreativität und bringen die Themen Digitalisierung und Zukunftstechnologien den Kindern spielerisch näher.