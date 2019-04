Kevelaer : „Sterben ist etwas Normales“

Kevelaer Politiker Franz Müntefering war Gastredner beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Hospizdienstes der Caritas in Kevelaer und Geldern. Den musikalischen Teil des Abends übernahm Liedermacher Purple Schulz.

Sterbenden Menschen beistehen in der letzten Phase ihres Lebens, Angehörige unterstützen und entlasten – diesen Aufgaben widmet sich seit genau zehn Jahren der Hospizdienst der Caritas Geldern-Kevelaer. „Zehn Jahre sind noch nicht lang, aber wir möchten allen ehrenamtlichen Helfern einmal „Danke“ sagen“, so Birgit Stienen, die gemeinsam mit Franziska Eickmans den Hospizdienst leitet.

Als Geschenk an die Ehrenamtler hatten sie zwei besondere Gäste zum Festakt ins fast vollbesetzte Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer eingeladen: Franz Müntefering, der rund 30 Jahre Abgeordneter des Deutschen Bundestages, unter anderem Vizekanzler im Kabinett Merkel, Fraktionsführer der SPD und Bundesminister für Arbeit und Soziales war. Und Purple Schulz, Musiker, Liedermacher und Sänger.

Der Hospizdienst hat in zehn Jahren 70 Sterbebegleiter ausgebildet. Derzeit arbeiten 30 aktiv, über 350 Menschen wurden betreut. Wer ehrenamtlicher Hospizhelfer werden möchte, wendet sich an Birgit Stienen oder Franziska Eickmans unter Tel. 02832 9780550. Die Rufbereitschaft: Tel. 0173 5140285.

Beide haben direkten Bezug zur Thematik: Franz Müntefering legte 2007 sämtliche politischen Ämter nieder, um seiner krebskranken Ehefrau Ankepetra in den letzten Monaten ihres Lebens beizustehen. Purple Schulz verarbeitete seine Erfahrungen mit dem Tod seiner Eltern in Liedern und seinem Buch „Sehnsucht bleibt“.

„In einer solidarischen Gesellschaft ist es entscheidend, dass möglichst vielen Menschen, die es brauchen, geholfen wird“, betonte Müntefering in seiner Festrede. Von 950.000 Menschen stürben in Deutschland 30.000 in Hospizen, das sei immer noch zu wenig. Hospizdienste müssten vom Staat ausgebaut werden, damit alle diese Hilfe bekommen. Hierzu sei es erforderlich, den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Teil der Hospizarbeit gut miteinander zu verbinden.