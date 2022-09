Hofführungen, Musik und Kunsthandwerkermarkt : Hoffest auf dem Naturhof Kevelaer

Wetten Angeboten werden Hofführungen, es gibt auch einen Kunsthandwerkermarkt mit Ausstellern aus der Region und am Abend Musik von der Xantener Coverband „Seggs“.

Begleitet wurde dieser Umzug auch von einem Kamerateam des WDR. Die erste Staffel von „Unsere eigene Farm“ wurde bereits ausgestrahlt, die zweite Staffel wird zur Zeit gedreht. Hier am Niederrhein hat Berendsen nun ausreichend Platz, um ihre vielen Ideen und Projekte nach und nach in die Tat umzusetzen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Natur wieder erlebbar zu machen“, sagt sie. Dazu gehört zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, für die der „Naturhof Kevelaer“ naturnahe Ausflüge anbietet, bei denen die Teilnehmer heimische Nutztiere in natürlicher Umgebung kennenlernen können. Im Zentrum ihrer Arbeit steht aber nach wie vor die Zucht der vom Aussterben bedrohten „Coburger Fuchsschafe“, von denen derzeit etwa 160 Tiere auf dem Hof leben. Parallel zum „normalen“ Hofbetrieb standen in den vergangenen zwölf Monaten auch viele schweißtreibende und zeitraubende Umbauarbeiten an. So entstand zum größten Teil in Eigenarbeit in einer alten Stallung ein schöner Hofladen, in dem Berendsen viele Produkte – nicht nur vom Schaf – anbietet. Und wer es nicht während der Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 16 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr) zum Altwettener Weg schafft, der kann seinen Warenkorb auch im hofeigenen Onlinshop (www.produkte-vom-schaf.de) füllen und die Ware nach Hause liefern lassen.