Niers ist über die Ufer getreten Hochwasser – Tierpark Weeze bringt Tiere in Sicherheit

Für Marie-Christine Kuypers steht fest: „Wir haben alles gemacht, was wir können. Jetzt können wir nur noch hoffen“, sagt die Leiterin des Tierparks Weeze. Die Lage auf der Anlage ist ernst. Die Niers fließt direkt am Gelände vorbei und hat längst ihr Bett verlassen. Das Wasser ist über die Ufer getreten und hat weite Teile des Tierparks überschwemmt. Auf dem alten Teil des Geländes vor der B9 stehen die Wiesen so unter Wasser, dass die Tiere in Sicherheit gebracht werden mussten: Die Ponys, Heidschnucken und Zackelschafe sind in trockene Bereiche gebracht worden. Die Esel hat die Tierparkleiterin mit zu sich nach Hause genommen, weil auf der Anlage kein Platz mehr ist.