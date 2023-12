Hochwasser am Niederrhein Lage im Tierpark Weeze spitzt sich zu – Freiwillige bauen Gehege für Rehe

Wie berichtet, hatten die Verantwortlichen des Tierparks schnell reagiert. Auf dem „alten Teil“ des Parks an Schloss Hertefeld waren viele Tiere bereits in Sicherheit gebracht worden. Die Ponys, Heidschnucken und Zackelschafe sind in trockene Bereiche gebracht worden. Die Esel hat die Tierparkleiterin mit zu sich nach Hause genommen, weil auf der Anlage kein Platz mehr ist. Trocken ist noch der vordere Teil, in dem sich beispielsweise die Alpakas befinden.