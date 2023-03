Die Venus dem Jupiter ganz nah Hier ist das Naturschauspiel am Niederrhein zu sehen

Ein besonderes Phänomen am Himmel zieht viele Menschen auch am Niederrhein momentan in seinen Bann. Es ist bei klaren Nächten gut zu sehen. Schon eine Viertel- bis halbe Stunde nach Sonnenuntergang taucht Anfang März ein auffälliges Lichterpaar in der Dämmerung auf: Die beiden Planeten Venus und Jupiter stehen dicht beieinander im Westen. Der Winkelabstand beträgt weniger als ein Grad. Um halb sieben Uhr sind die zwei hellen Lichter noch gut zwei Handbreit vom Horizont entfernt. Gegen halb neun Uhr versinken sie.