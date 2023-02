APH sammelt Hilfsgüter Wie Kevelaer den Erdbebenopfern hilft

Und APH denkt schon an die Zukunft. Man will die Menschen in Syrien nach der Katastrophe nicht allein lassen. Für die nächste Etappe der Langzeit-Zusammenarbeit in dieser Erdbebenkrise will APH nun die aktuellen Entwicklungen, Gespräche und Recherchen von Pater Firas in Aleppo abwarten. „Gern würden wir eine medizinische Versorgungshilfe in einem Krankenhaus oder mit einer mobilen Ambulanz ermöglichen. Aber die Partner vor Ort müssen uns sagen, was sie benötigen und wie es funktionieren kann,“ erläutert Dr. Rüdiger Kerner aus Kevelaer. Pater Firas ist in den nächsten Tagen in Aleppo und wird weiter nach Kevelaer berichten.