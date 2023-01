In Walbeck, in Veert und im Nierspark Hier kann man in Geldern bauen

Trotz der Inflation und steigender Zinsen und explodierenden Baupreisen bleiben Baugrundstücke im Gelderland gefragt. Die Stadt Geldern hat im vergangenen Jahr die Entwicklung neuer Baugebiete in Geldern beziehungsweise in den Ortschaften weiter vorangetrieben – etwa im Nierspark, im Lüßfeld in Veert oder Am Erlkönig in Walbeck.