Am Peter-Plümpe-Platz : Weiteres Testcenter in der Innenstadt von Kevelaer

Kevelaer Die Möglichkeiten, sich in der Marienstadt testen zu lassen, werden weiter ausgebaut. Am Peter-Plümpe-Platz gibt es ein weiteres Testcenter.

Durch die Corona-Pandemie gibt es spürbare Einschnitte in Beruf und Privatleben mit drastischen Folgen für die regionale Wirtschaft. Die Event- und Marketingagentur Kevelaer UG möchte in Zusammenarbeit mit Kevelaerer Ärzten und Apothekern mit einer zentralen Teststation auf dem Peter-Plümpe-Platz das bestehende Angebot an Bürgertests ergänzen. Ebenso hat die aktuelle NRW-Regelung, die einen negativen Schnelltest für Zutritt in Einzelhandelsgeschäfte vorsieht, zu einer verstärkten Nachfrage nach Schnelltests in der Innenstadt geführt. In Abstimmung mit der Stadt wurde der Standort Peter-Plümpe-Platz wegen seiner zentralen Lage gewählt.