Katheter-Labor in Kevelaer und Kleve Im Notfall geht es oft um Minuten

Die Daten sind alarmierend. Laut AOK-Gesundheitsreport von 2024 leiden 9,5 Prozent der Menschen im Kreis Kleve ab 30 Jahren an einer koronaren Herzerkrankung. Bei der koronaren Herzkrankheit (KHK) sind die Herzkranzgefäße (Koronararterien) durch Fett- und Kalkablagerungen an den Innenwänden verengt. In der Folge kann das sauerstoffreiche Blut nicht wie gewohnt zum Herzen transportiert werden. Es kommt zu einer Mangeldurchblutung des Herzmuskels. Die Gefahr eines Herzinfarkts steigt. Im Ranking der AOK für den Bereich Rheinland/Hamburg liegt der Kreis Kleve im oberen Bereich. Der Durchschnitt liegt bei 8,6 Prozent.