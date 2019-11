Hundesport in Weeze : Weezer Hundesportler richten Prüfung aus

Weeze 15 Teams überzeugten auf dem Weezer Hundeplatz.

In der Klasse 2 (I-BGH-2) bestand Christa Wolzenburg mit Napoleon die Prüfung. Der höchsten Klasse (I-BGH-3) stellten sich Wolfgang Kasteleiner mit Enya, Anke Gellert-Helpenstein mit QashQai und Andreas Pleines mit Wilson. In dieser Reihenfolge (Plätze eins bis drei) bestanden alle drei ihre Prüfung in der schweren Klasse mit Bravour. Die Hunde überzeugten dabei neben vorbildlicher Fußarbeit auch in den technischen Übungen. Dazu gehörten beispielsweise Voranschicken, Apportieren über eine Steilwand und einiges mehr.