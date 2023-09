Ausflugstipp Herbstfest im Tierpark Weeze

Bei der rollenden Waldschule können sich große und kleine Besucher über die einheimische Tierwelt informieren. Um 11.30 Uhr wird der Spielplatz an der Scheune, dessen Finanzierung die Stiftung „Jetzt Weeze“ ermöglicht hat, offiziell eingeweiht. Um 13 Uhr und 15 Uhr dürfen sich Interessierte Josef Böhling vom Förderverein des Tierparks anschließen, der eine Führung zum Artenschutzturm macht und viel Interessantes zu erzählen weiß. Für das leibliche Wohl an diesem Tag ist natürlich auch gesorgt. Am Stand des Fördervereins ist immer Zeit für ein kleines Schwätzchen und natürlich auch die obligatorische Grillwurst sowie Kaffee und Kuchen. Das Café Eselsohr ist wie gewohnt von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Archivfoto: Prümen