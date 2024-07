Übernahme der Josef Spielvogel KG aus Bergheim-Zieverich Herbrand-Gruppe wächst weiter

Info

Geschichte Josef Herbrand hat 1934 in Goch sein erstes Mercedes-Autohaus eröffnet. Seine Enkel, Sven Holtermann und Richard Lacek-Herbrand, sind als geschäftsführende Gesellschafter für das Familienunternehmen verantwortlich.

Mercedes Herbrand ist Mercedes-Benz Verkauf- und Servicepartner an neun Standorten am Niederrhein und im Westmünsterland. Seit 2016 betreut Herbrand auch Mercedes-Benz-Kunden an den ehemaligen Standorten der Niederlassung Rhein-Ruhr in Krefeld und Mönchengladbach. 2020 kam ein neuer Standort für Vans, Transporter und Lkw in Krefeld-Fichtenhain hinzu.

Marken Herbrand ist Service- und/oder Vertriebspartner für viele weitere Hersteller wie smart, Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Hyundai, Ford, KABE und Frankia.