Andy Ziemke und Monique Vignold : Heiratsantrag im Weezer Rewe-Markt

Andy Ziemke bat Monique Vignold über den Supermarktlautsprecher ums Ja-Wort. Mitgebracht hatte er am Samstag Freunde, Familie und eine Menge Luftballons. Die hielten sich aber zunächst von der Wursttheke entfernt, an der Monique ihren bis dato ganz gewöhnlichen Arbeitstag verbrachte. Ihre Kolleginnen wussten ebenfalls schon Bescheid, ließen sich aber nichts anmerken.

Dabei ist es eigentlich ein Antrag mit Ankündigung. Andy Ziemke selbst erinnert sich über den Lautsprecher an ihre erste Unterhaltung zurück. Kennengelernt hatten sich die beiden über Parship, das erste Treffen fand beim Karneval in Weeze statt. Dort fragte Monique Vignold ihn ob er denn nochmal heiraten würde. „Da habe ich mit ja geantwortet, wenn es denn die richtige Frau ist“, so der 47-Jährige. Die hatte er mit Monique gefunden, seit der ersten Begegnung ging es schnell. „Viele haben uns davon abgeraten, jetzt schon zusammenzuziehen und auch schon zu heiraten. Aber ich wusste immer, dass es die richtigen Entscheidungen waren“, so Andy Ziemke bestimmt. Gleiches galt natürlich für Monique, dementsprechend sicher konnte sich Andy auch sein, dass die 41-Jährige seinen Antrag annehmen würde.

Jedoch war Monique in den Tagen davor, schon etwas im Verhalten ihrer Kollegen aufgefallen. „Sie hat erzählt, dass auf der Arbeit getuschelt wird und allgemein eine komische Stimmung herrscht", berichtete Andy Ziemke vorher. Dass es dabei um einen Antrag gehen könnte, kam ihr jedoch nie in den Sinn, wie sie später nochmal bestätigte. Allein ein Blick auf ihr Gesicht hätte schon gereicht, dort sah man um kurz vor elf die pure Überraschung. Zunächst spielte Andy kurz das Lied „1000 gute Gründe" von Adel Tawil an. Dazu positionierten sich Freunde und Familie mit den Ballons an der Theke, während Andy seine Frage stellte, mit der Bitte die Antwort laut durch den Laden zu rufen. Das „Ja" folgte laut und prompt. Trotzdem stellte Andy die Frage natürlich auch noch mal in Person, auf den Knien und mit einem Ring. Für den Kuss durften dann auch Maske und Gesichtsschutz ausnahmsweise abgenommen werden.