Arbeitskreis „Weezer Heimatgeschichte“ : Heinz van de Linde erinnert an Hanns Dieter Hüsch

Heinz van de Linde erinnert an Hanns Dieter Hüsch

Weeze Arbeitskreis „Weezer Heimatgeschichte“ und VHS.

Der Arbeitskreis „Weezer Heimatgeschichte“ lädt in Verbindung mit der VHS Goch, Kevelaer, Uedem und Weeze zu einem Vortrag mit Heinz van de Linde aus Goch ein. Unter dem Motto „Hüsch zu Ehren“ wird er Ausgewähltes und Interessantes aus dem Werk von Hüsch lesen.

Hanns Dieter Hüsch ist 2005 gestorben, der Niederrheiner aus Moers, der die Menschen dieses flachen Landstrichs so treffend gezeichnet hat. Seine Stimme hallt nach. Viele seiner Gedichte sind Klassiker, manche Zeile ist zur gängigen Redewendung geworden. Mit Hagenbuch und Atrops hat er Figuren erschaffen, in denen sich niederrheinische Mentalität und Seele verdichten. Es wird sicher ein interessanter Abend.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. September, von 19 bis 20.30 Uhr in der „Alten Schmiede“ in Weeze, Wasserstraße, statt. Ein Eintritt wird nicht erhoben.