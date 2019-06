Baruchtum in Weeze : Heinz Derksen ist Buschkönig

WEEZE Spannendes Schießen beim Buschfest des Männergesangvereins Weeze.

Heinz Derksen ist der neue Buschkönig beim Männergesangverein 1913 Weeze. In diesem Jahr gab es ein ganz besonderes Buschfest. Zunächst trafen sich die 17 Sänger am Weezer Bürgerhaus und wurden von einer Lok mit zwei Anhängern zu einer Planwagenfahrt abgeholt. Nach über zwei Stunden wurde dann das Ziel angesteuert. Auf dem Campingplatz „Camping de Smal“ in Nieuw Bergen wurden alle von der Familie Boetselaers empfangen. Im weiteren Verlauf des Tages konnten sich dann vier Teams beim „Klompengolf“ messen. Auf einem riesigen Wiesen- und Waldareal mussten die Spieler versuchen, einen Handball mit Hilfe eines Stocks, an dem am Ende ein Holzschuh befestigt war, in eines der 18 eimergroßen Löcher zu schlagen.