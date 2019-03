Hauptausschuss Kevelaer: Heimatpreis wäre Konkurrenz zu Marketingpreis

KEVELAER Das NRW-Heimatministerium unter Ministerin Ina Scharrenbach hat einen Heimatpreis aufgelegt, mit dem Projekte in den Kommunen gewürdigt und einem Preisgeld von 5000 Euro ausgezeichnet werden können.

Auch in Kevelaer stand das Thema jetzt auf der Tagesordnung des Hauptausschusses. Die Verwaltung war aber gegen einen solchen Preis, was für Kritik bei der AfD sorgte, deren Kreisverband den entsprechenden Antrag eingebracht hatte. AfD-Kreissprecher Kai Habicht fragte in der Sitzung nach den Gründen für die Ablehnung. Bürgermeister Dominik Pichler verwies darauf, dass es in Kevelaer seit 30 Jahren bereits den Marketingpreis gebe. Und in den vergangenen Jahren sei dort auch ein Sonderpreis verliehen worden, um besondere Projekte in der Kommunen zu ehren. Unter anderem ging der Preis nach Achterhoek wegen der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ oder die Organisatoren der „Landpartie“.