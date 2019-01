KEVELAER : Hauptstraße: Regen stoppt Start der Sanierung nicht

Die Bauarbeiten auf der Hauptstraße haben begonnen.⇥ RP-Foto: Latzel Foto: Latzel

KEVELAER Bemerkenswert: Genau in dem Moment, in dem am Montag die Arbeiten an der Hauptstraße wieder anlaufen sollten, ging ein dicker Regenguss über die Wallfahrtsstadt nieder. Doch die Arbeiter konnte das Wetter nicht stoppen.

„Der Ausbau der Straße hat planmäßig begonnen“, teilte Norbert de Ryck mit, der bei den Stadtwerken für das Projekt zuständig ist. Zum Start war der Regen also noch kein Problem, auf Dauer könnte er allerdings eins werden. Da auch am Kanal gearbeitet wird, gibt es Baugruben, in denen nach starken Regenfällen dann das Wasser stehen könnte und Arbeiten unmöglich macht.

Wie berichtet, wird jetzt der zweite Teil der Hauptstraße von der Annastraße Richtung Roermonder Platz saniert. Pflaster und Gestaltung des ersten Abschnitts werden hier fortgesetzt. Auch die Laternen werden ausgetauscht und Lampen wie im sanierten Bereich installiert. Die alten Laternen sollen nach und nach abgebaut und durch provisorische Lösungen ersetzt werden. Die neue Beleuchtung wird erst installiert, wenn die Sanierung der Straße abgeschlossen ist. Momentan gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Arbeiten im August abgeschlossen sind.



