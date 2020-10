Aus den Ortschaften : 50 Jahre Ortsvorsteher in Winnekendonk

50 Jahre Ortsvorsteher in Winnekendonk

Winnekendonk Hansgerd Kronenberg ist seit 1970 für die Winnekendonker da. Der 85-Jährige erzählt von der Begegnung mit dem Bundespräsidenten und der Ehrung zum Golddorf.

Was war Ihre spannendste Begegnung als Ortsvorsteher?

Kronenberg Die spannendste Begegnung als Ortsvorsteher war 2002 mit dem Bundespräsidenten Johannes Rau in Berlin aus Anlass der Goldmedaille, die Winnekendonk im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ verliehen bekam. Mit dabei war der damalige Vorsitzende des Heimatvereins „Ons Derp“ Harald Bäre.

Was sind Ihre größten Errungenschaften in Ihrer Zeit als Ortsvorsteher?

Kronenberg Mir eigene Errungenschaften in meiner Zeit als Ortsvorsteher kann ich nicht nennen. Die erzielten Erfolge wurden in engem Zusammenwirken mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern der Ortschaft erzielt. Beispielhaft sind aufzuführen: die Gründung der Geselligen Vereine als eingetragener Verein, die Erhaltung des Alten Rathauses mit Denkmalschutz auch für andere Gebäude des Ortes, die Verhinderung des Straßenbaues „Zweite Niersbrücke“ in Schravelen. Aber auch der Ausbau und die Gestaltung des Alten Marktes, des Neuen Marktes und des Bürgergartens. Mir im Gedächtnis ist das Jahr 1982 anlässlich der 700-Jahrfeier der ersten urkundlichen Erwähnung Winnekendonks. Ebenfalls nicht zu vergessen das Bundesgold im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“, zuvor holten wir Landesgold und Bundessilber. Weitere gemeinsame Errungenschaften sind der Fortbestand des Bildungswerkes, der Bau der öffentlichen Begegnungsstätte und des Kindergartens „Sterntaler“, der Neuaufbau des Altenheimes Katharinenhaus und die Errichtung des Sportparks des SV Viktoria Winnekendonk.