Altes Handwerk in der Wallfahrtsstadt : Der letzte Polychromeur seiner Art

Polychromeur Hans Rommen arbeitet in seiner Werkstatt mit viel Feingefühl und Fachwissen an den Heiligenfiguren. Foto: Rita Hansen

Kevelaer Ob Heiligenfigur oder Ikonenmalerei, der Twistedener Hans Rommen liebt die detailreiche Arbeit an der Kunst.

Von Rita Hansen

In manchen Momenten wirkt es, als führe Hans Rommen ein Zwiegespräch mit der Figur, die er gerade bearbeitet. Die Art, wie er sie intensiv ansieht, bevor er ihr mit akzentuierten Pinselstrichen und Farbe Leben einhaucht, lässt für einen kurzen Moment die Zeit stillstehen. Hans Rommen ist Polychromeur, der letzte noch Aktive in Kevelaer. „Polychromie heißt Vielfarbigkeit. Ich bin also ein Vielfarbig-Bunt-Maler“, erklärt der Twistedener lachend.

Wer ihn so begeistert erzählen hört, kann sich kaum vorstellen, dass er oft ganz alleine und ruhig in seiner Werkstatt sitzt. Ein Zustand, den er ebenso genießt wie das Gespräch, wie er sagt. „Dann redet mir wenigstens keiner in meine Arbeit rein“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Diese Ruhe in der Werkstatt, das war nicht immer so. In seinen Kindertagen gab es nicht nur zehn Polychromeur-Betriebe in Kevelaer, auch in der Werkstatt seines Vaters saßen sechs Personen, die Heiligen- und Krippenfiguren bemalten. Seit vier Generationen geben die Rommens Figuren aller Größe und Machart Farbe.

„Den ersten Rommen, der aus Italien kam, den kenne ich nicht“, erzählt das Mitglied der Twistedener Quirinusgilde. Die Generationen danach sind auf einem Foto, das sie in der Werkstatt zeigt, vereint. Die eigenen Kinder und Enkel gehen beruflich andere Wege. Sein Wissen hat der 80-Jährige aber nicht nur ihnen mitgegeben, er gibt es auch an andere weiter. Bis nach Peking ist der Ruf seiner Kunstfertigkeit gedrungen, nachdem er chinesischen Ordensschwestern in einem seiner Malkurse gezeigt hatte, wie man mit Akribie, Geduld und ruhiger Hand plastische Gesichtszüge malt oder Gewänder schattiert.

Seine besonderen Lieblingsstücke sind die „gut gemalten, alten Figuren“, die auch schon mal mehrere hundert Jahre alt sein können. Kommen die zur Restauration in seine Werkstatt, ist die Herausforderung groß. Eine Farbanalyse ist nötig, um die Zusammensetzung der alten Farben, die es nachzustellen gilt, herauszufinden. Teils setzt Hans Rommen die Mixturen am Vorabend an, um zu sehen, ob und wie sehr sie nachdunkeln.

„Es geht darum, die Farbe genau so hinzubekommen, dass sie passt und man das Alte wieder herstellt, ohne es zu verändern. Dazu muss man die Farben und das Material ,lesen’ lernen“, erklärt er. Je wertvoller und älter die Figur ist, desto schwieriger ist diese Aufgabe. Um noch versierter mit der Materie umgehen zu können, widmet sich der zweifache Vater seit seiner Rückkehr zur Figurenmalerei auch der Ikonenmalerei.

Von Kindesbeinen an hat er das Polychromeur-Handwerk von der Pike auf gelernt. „Ich war der Weltmeister im Rasen streichen“, erzählt er lachend und meint damit die Grasfläche zwischen den Schafsbeinen. „Das konnte keiner so schnell wie ich als Kind.“ Aber um eine Familie zu ernähren, war bei zehn Betrieben in der Stadt „irgendwann nicht mehr genug Geld zu verdienen“. Also wechselte er einige Jahre in den Außendienst, brachte Saatgut an den Mann. Die Leidenschaft für Farben und Figuren blieb. Kaum in Rente, ging er wieder seinem „Hobby“ nach.

Seit vielen Jahren sind er und seine Ehefrau Gerda für das Kevelaerer Unternehmen Pferdmenges tätig. Jetzt zur Vorweihnachtszeit reiht sich Schaf an Schaf, die Heiligen Könige samt der Heiligen Familie sind in allen Größen in der Werkstatt verteilt. Ein 80 Kilogramm schweres Kamel schaut zu seinen kleineren Artgenossen auf dem Arbeitstisch. Dazwischen stehen unzählige kleine Töpfe mit Farben.

Anstrengend ist die Arbeit schon, gerade bei den großen und damit schweren Figuren. Aber deshalb ans Aufhören denken? Nein, das kann sich Hans Rommen nicht vorstellen. „Ich mache meine Arbeit gerne. Das ist mein Hobby, das, was ich liebe. Wenn die Hände und Augen nicht mehr mitmachen, dann höre ich auf“, sagt er.