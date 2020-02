Auftritt an Altweiber : Der „Mr. Soul“ aus Kevelaer

Kevelaer Hans Ingenpass lebt für die Musik: Mit „Sweet Soulution“ sorgt er Altweiber für Partystimmung in seiner Heimatstadt.

Vor der Rückkehr nach Kevelaer hat man bereits erste Comeback-Erfahrungen gemacht: In der legendären Gaststätte von Puppa Schmitz am Bresser Berg in Kleve. „Zweimal sind wir dort aufgetreten. Beim zweiten Mal kamen fast alle wieder, die beim ersten Abend dabei waren. Und natürlich noch ein paar mehr. Das ist doch ein tolles Zeichen“, so Hans Ingenpass.

Zu hören gibt es die Musik, die Hans Ingenpass so liebt. Die großen Klassiker von Marvin Gaye, Steve Wonder, KC and the Sunshine Band oder Hot Chocolate. „Und natürlich auch ,Rock you Baby‘ von George McCrae“, betont Ingenpass. Auch weltbekannte Duette hat „Sweet Soulution“ im Programm. „I‘ve Had The Time Of My Life“ (Dirty Dancing) wird interpretiert von Maike Winter und Hans Ingenpass und mit Charly Reger präsentiert er „Heaven - Must Be Missing An Angel“, den Titelsong aus „Drei Engel für Charlie“. Musikgeschichte, dafür steht auch die Gaststätte „Im Campus“. Bereits 2003 hat „Sweet Soulution“ in dieser Kneipe für eine ganz andere Art von Altweibermusik gesorgt. Damals hieß dieser Ort noch „Qualle“ und der Wirt war kein geringerer als Willi Girmes. Ingenpass: „Was vor 17 Jahren passte, soll auch heute wieder ein echter Altweiberknaller werden.“